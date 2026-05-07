Азербайджан отправит в Армению очередную партию топлива и транзитные грузы из РФ

В Армению через Азербайджан будет отправлена очередная партия грузов, 8 вагонов дизельного топлива и 6 вагонов российских удобрений.

Завтра Азербайджан отправит в Армению партию дизельного топлива и обеспечит транзит российского груза со станции Баладжары, расположенной в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщает информационное агентство Report.

Со станции в Армению отправятся 8 вагонов с дизельным топливом. Также транзитом через азербайджанскую территорию в Армению проследуют 6 вагонов с удобрениями из России.

Как заявлял ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев, республика уже направила в Армению порядка 12 тыс т топлива.