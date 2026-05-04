В ОАЭ сработала система ПВО

В Минобороны ОАЭ сообщили о работе системы противовоздушной обороны утром 8 мая. ПВО перехватывает ракеты и дроны.
Системы ПВО в Объединенных Арабских Эмиратах реагируют на ракетную и беспилотную угрозу, следует из сообщения министерства обороны страны этим утром.
"В настоящее время системы ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам"
– Минобороны ОАЭ
В сообщении оборонного ведомства говорится, что звуки, которые слышны в различных районах ОАЭ, "являются результатом операций по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов силами ПВО".