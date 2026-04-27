Национальный день вина впервые праздную в Грузии

В Грузии отмечают Национальный день вина, 8 мая 2026 года этот праздник отмечается впервые.

Национальный день вина был учрежден в Грузии в феврале 20226 года и станет ежегодным праздником, однако не является официальным выходным днем. День вина призван сделать грузинское вино популярнее.

В пятницу на площади Гудиашвили в грузинской столице состоится ряд праздничных тематических мероприятий, которые позволят гостям фестиваля ближе познакомиться с грузинским вином. На площади будут работать винные бары с широким ассортиментом.

Отметим, что ЮНЕСКО в 2013 году включило грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняных кувшинах) в список нематериального культурного наследия человечества. В 2017 году Грузия была официально признана родиной вина, согласно результатам исследований мировых ученых – о чем было объявлено в Бордо во Франции.