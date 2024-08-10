Россия бьет рекорды по темпам закладки виноградников

Показатели закладки виноградников в России стали одними из самых высоких в мире. Доля отечественного вина на внутреннем рынке приблизилась к 63%.

Вице-премьер и председатель оргкомитета по подготовке Российского винодельческого форума Дмитрий Патрушев заявил об одних из самых высоких в мире темпах закладки виноградников в стране. Соответствующая информация приводится в сообщении аппарата вице-премьера.

Он отметил, что с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации прошло более 5 лет. За это время в стране качественно изменился подход к производству вина, а также сформировались отвечающие мировым стандартам правила.

"Все это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников у нас одни из самых высоких в мире. Увеличивается выпуск вина"

- Дмитрий Патрушев

По словам Патрушева, ежегодное выделение правительством значительных средств на поддержку винодельческой отрасли позволило создать отличный отечественный продукт, интерес покупателей к которому напрямую стимулирует дальнейшее развитие рынка.

"Виноделие - не только традиционное направление агропромышленного комплекса, но и драйвер развития внутреннего туризма"

- Дмитрий Патрушев

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил о необходимости максимально быстро реагировать на потребности виноделов. Оценивая успехи 2025 года, он обратил внимание на рекордный сбор урожая винограда и увеличение объемов выпуска на 11,5%.

Он почеркнул, что сегодня отечественная продукция занимает почти 63% рынка, а ее продажи продолжают уверенно расти.

Напомним, V юбилейный Российский винодельческий форум пройдет в Москве 18-19 ноября. Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения приоритетов развития российских виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.