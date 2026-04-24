Сочи и Анталью связали рейсы Air Anka

Еще один перевозчик приступил к выполнению рейсов между главными курортами России и Турции. Сочи и Анталью связали рейсы компании Air Anka.
Рейсы между Сочи и Антальей запустила турецкая авиакомпания Air Anka.
В сочинском аэропорту сообщили, что перевозчик выполнил первый рейс в пятницу. На маршрут поставлены самолеты Boeing-737-800. Компания будет выполнять по четыре рейса в неделю между Сочи и Антальей – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
"Турция традиционно является одним из популярных международных направлений полетов из Сочи. Регулярные рейсы между странами стартовали в 2019 году. С этого времени между Турцией и Сочи было перевезено более 2,6 млн пассажиров"
– пресс-служба аэропорта Сочи
Помимо Air Anka рейсы на этом направлении выполняют два российских перевозчика – "Уральские авиалинии" и "Ираэро", передает "Интерфакс".