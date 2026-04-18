Президент Азербайджана награжден "Премией Герники за мир и примирение"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня получил "Премию Герники за мир и примирение", учрежденную испанскими властями, в знак признания его усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня был удостоен престижной "Премии Герники за мир и примирение", которая была вручена азербайджанскому лидеру за вклад в установление мира и поощрение диалога между Азербайджаном и Арменией. Премия вручается городскими советами испанских Герники-Лумо и Пфорцхайма, а также профильными центрами за усилия по достижению стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам церемонии вручения премии, в котором выразил глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение высокой награды.

"Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения"

- Ильхам Алиев

В своем обращении лидер государства отметил: послание мира и примирения, исходящее из истории Герники, имеет глубокое значение для всех народов и служит важным уроком для новых поколений, позволяя им жить в более стабильном и безопасном мире.

Народ Азербайджана, испытавший тяжелые последствия войны и проживший в условиях конфликта почти тридцать лет, слишком хорошо понимает ценность мира и примирения, и сейчас Азербайджан учится жить в атмосфере мира. Для народа страны это новое и необычное ощущение, - отметил глава государства.

Сейчас Азербайджан фактически заново познает эту новую реальность и учится жить в мирной обстановке, и эта благоприятная атмосфера и растущая уверенность в стабильности и безопасности позволяют стране двигаться вперед и уделять больше времени и ресурсов ее развитию, отметил президент Азербайджана.

Азербайджан подошел к мирному этапу отношений между двумя странами со всей ответственностью, и оба общества уже ощущают реальные выгоды мира в экономической, торговой и других областях. Сегодня Азербайджан обеспечивает экспорт собственных нефтепродуктов, а также пшеницы и других товаров из третьих стран в Армению через свою территорию.

Во главу угла сейчас ставится укрепление доверия между двумя странами – это имеет решающее значение для установления прочного мира. Это подтверждается регулярными встречами представителей гражданского общества, которые, наряду с инициативами на государственном уровне, вносят положительный вклад в этот процесс, подчеркнул азербайджанский лидер.

Пример Азербайджана и Армении свидетельствует о том, что, несмотря на жлительный конфликт, страдания и взаимное недоверие, мир может быть достигнут при наличии сильной политической воли и международной поддержки, отметил Ильхам Алиев.

Напомним, ранее мы писали: глава правительства Армении Никол Пашинян также заявил о том, что Баку и Ереван достигли прочного мира, а восстановление торговых связей между странами позволило Армении избежать тяжелых последствий ситуации вокруг Ормузского пролива за счет поставок топлива и других грузов через Азербайджан.

Новая реальность, сложившаяся между двумя странами, благотворно повлияла в том числе на жизнь простых граждан. Также радикально изменилась ситуация вокруг проекта TRIPP - Баку и Ереван считают его приоритетной задачей, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке.