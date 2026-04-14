Пашинян: мир между Баку и Ереваном имеет юридическую силу

Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван достигли прочного мира. Восстановление торговых связей между странами позволило Армении избежать тяжелых последствий ситуации вокруг Ормузского пролива.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что между Баку и Ереваном установился мир на прочных юридических основаниях. По словам Пашиняна, это выражается, в частности, в совместной работе по делимитации.

"Мир обладает обязательной юридической силой. В данном случае я имею в виду регламент о совместной деятельности комиссий по делимитации"

– Никол Пашинян

По словам Пашиняна, новая реальность, сложившаяся между двумя странами, благотворно повлияла в том числе на жизнь простых граждан, которые проживают у границы.

"Сегодня ученики школы Киранца идут на занятия в 50 метрах от Азербайджана, в 30 метрах — играют в футбол. Это и есть мир. Мир в том, что за последние два года в результате армяно-азербайджанских столкновений не было ни жертв, ни раненых"

– Никол Пашинян

Политик также затронул ситуацию вокруг проекта TRIPP. Баку и Ереван считают проект приоритетной задачей, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке.

Отдельно Пашинян отметил важность запуска железнодорожного сообщения из Азербайджана в Армению в контексте ситуации в Ормузском проливе. По словам политика, последствия кризиса удалось нивелировать за счет поставок топлива и других грузов через Азербайджан.

Повестка дня армяно-азербайджанского урегулирования

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на незавершенность процесса урегулирования отношений Баку и Еревана, в том числе с учетом значительного прогресса в стабилизации приграничной ситуации и налаживании контактов.

"Юридически мирные отношения Азербайджана и Армении еще не до конца оформлены: мирное соглашение парафировано, но не подписано, после чего потребуется его ратификация в парламентах двух стран. Де-факто Азербайджан и Армения безусловно находятся в состоянии мира. Об этом заявлял неоднократно президент Ильхам Алиев. Около двух лет не происходит перестрелок на границе. В этом плане ситуация очень-очень хорошая и позитивная, но государствам все еще требуется довести урегулирование до конца", - прежде всего сказал он.

"В связи с этим Баку ожидает от властей Армении изменения Конституции, в преамбуле которой есть отсылка к Декларации независимости, где прямо говорится о территориальных претензиях к Азербайджану. Азербайджан ставил условием подписания мирного соглашения устранение этой отсылки из армянской Конституции. Конституционный референдум в Армении, как ожидается, пройдет в этом году, но точно после парламентских выборов 7 июня, и это событие явно будет зависеть от результатов выборов: победит ли партия Пашиняна, сможет ли она обеспечить себе конституционное большинство в парламенте", - отметил Эмин Алиев.

"Таким образом, в Баку видят, что де-факто ситуация развивается действительно хорошо, постепенно развиваются контакты, началось внешнеторговое сотрудничество между странами – но задача исправления Конституции Армении и последующего подписания мирного договора остается центральной на двусторонней повестке дня. От него будет зависеть, какие еще будут поставлены задачи в ходе урегулирования. Ближайший пункт – чтобы население Армении проголосовало за обновленную Конституцию, открыв дорогу к подписанию и ратификации мирного договора", - заключил главный редактор МИА "Тренд".