Говорить о сроках новых консультаций РФ с США преждевременно — Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что консультаци России и Соединенных Штатов "по устранению взаимных раздражителей" пройдут, но их время еще не установлено.

Новую встречу с целью устранения "взаимных раздражителей в отношениях России и США" планируют провести, такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, подчеркнул он, дата, когда пройдет новый раунд консультаций Москвы и Вашингтона, неизвестна.

По словам Рябкова, сейчас стороны обсуждают повестку предстоящих переговоров.

"Мы сейчас дату не обсуждаем. Мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня, потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические, мелкие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они в общем не требуют специализированных консультаций"

— Сергей Рябков

При этом он отметил, что раунд состоится в любом случае.