Венгрия готова принять саммит РФ и США – Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил о готовности страны принять возможный саммит между Россией и США по украинскому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неизменной готовности Будапешта принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом венгерский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Будапеште.

По его мнению, Венгрия остается единственным возможным местом в Европе для проведения переговоров между Путиным и Трампом.

​"Ранее президент США инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки"

​— Виктор Орбан

​Комментируя текущую позицию Будапешта, венгерский премьер подчеркнул, что страна готова предоставить все необходимые условия для диалога, как только главы двух держав сочтут это необходимым.

​"Венгрия и сейчас готова, если США и Россия сочтут, что необходим мирный саммит между ними, то Будапешт будет рад предоставить площадку для этой встречи и готов к этому"

​— Виктор Орбан

​Напомним, что 16 октября 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в Венгрии. Однако спустя несколько дней президент США отменил эти планы, а российская сторона сообщила, что встреча была перенесена на неопределенный срок.