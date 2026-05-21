Иран предложил на 10 лет заморозить обогащение урана выше 3,6% — СМИ

Al Hadath: Иран предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Также предлагается понизить уровень запасов урана с высокой степенью обогащения.

Тегеран и Вашингтон продолжают непрямые контакты по одному из самых сложных вопросов – ядерному. Власти Ирана предложили США приостановить обогащение урана выше отметки 3,6% на 10 лет, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Кроме того, Тегеран выступил с собственной инициативой по запасам урана высокого обогащения, которые остаются в Иране. Тегеран предложил понизить уровень материалов с обогащением выше 20%. Сделать это предлагается внутри страны. 

По информации Al Hadath, в меморандуме, который намерены заключить стороны, будет упомянут отказ Тегерана от планов разработки ядерного оружия. 

Как ранее заявил Багаи, ядерная проблема и вопросы санкций на текущем этапе диалога обсуждаться не будут.

