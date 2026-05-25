Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана

С января по март текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 791 млн куб м природного газа на общую сумму $95,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического комитета Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на $2,5 млн или на 2,7% в стоимостном выражении и на 82,2 млн куб м или на 11,6% в объемном.

В целом за отчетный период Азербайджан экспортировал в восемь стран 6,257 млрд куб м природного газа на сумму $1,883 млрд. Объем поставок увеличился на 357,9 млн куб м или на 6,1%, однако доходы сократились на $322,4 млн или на 14,6%.

Кроме того, Азербайджан импортировал из Ирана 134,3 млн куб м природного газа на сумму $9,041 млн. По сравнению с прошлым годом объем этих закупок сократился на 11,3 млн куб м, или на 7,8%, а их стоимость снизилась на $13,4 млн, или в 2,5 раза.