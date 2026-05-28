Путин завершил госвизит в Казахстан

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. Такое сообщение распространила пресс-служба президента Казахстана.

В нем говорится, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил российского лидера в аэропорту Астаны.

Напомним, что государственный визит Владимира Путина в Казахстан стартовал 27 мая.

Ранее сегодня, общаясь с журналистами, президент России сообщил, что доволен итогами визита, в ходе которого удалось подвести черту под сделанными достижениями.

"У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту"

– Владимир Путин

Кроме того, добавил глава государства, во время госвизита были определены ключевые направления для дальнейшего сотрудничества.