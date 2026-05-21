Турпоток в Сочи уже превысил 2,4 млн человек

Сочи с начала года принял более 2,4 млн туристов и готов к летнему притоку гостей, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин в рамках пресс-тура.

"С начала года Сочи принял более 2,4 миллионов гостей, уровень бронирования на лето превысил 67%. Номерной фонд Сочи - крупнейший на Черноморском побережье, он насчитывает свыше 140 тысяч номеров"

– Андрей Прошунин

По его словам, в Сочи предпринимаются усилия для того, чтобы отдых был комфортным в любое время года – имеются возможности для семейного, оздоровительного, событийного туризма. При этом основой роста туристического потока на курорт являются мероприятия, направленные на развитие санаторно-курортной отрасли, строятся и открываются новые отели и гостиницы, развивается городская инфраструктура.

Ранее Прошунин сообщал, что в конце мая в Сочи будет запущен летний межведомственный штаб, который будет курировать порядка 180 пляжей.