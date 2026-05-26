На создание и реконструкцию энергообъектов потратят свыше 13 млрд рублей на Ставрополье

В Ставропольском крае к 2031 году потратят на создание и реконструкцию энергетических объектов более 13 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров, выступая 28 мая с ежегодным посланием о социально-экономическом и общественно-политическом положении Ставрополья.

"До конца 2030 года в энергетику края будет вложено более 13 млрд рублей, из них 8 млрд рублей – (будет направлено – прим. ред) на строительство и реконструкцию объектов. Запланирована реконструкция шести подстанций"

– Владимир Владимиров

Глава края акцентировал внимание на том, что это позволит улучшить энергоснабжение Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков и Невинномысска.

Он также отметил, что в текущем году на электросетевые сбытовые организации собираются направить свыше 3,5 млрд рублей на работы по модернизации сетевого хозяйства.