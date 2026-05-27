Китай будет содействовать посредничеству Пакистана между США и Ираном

В Китае оценили роль Пакистана в переговорах между СЩА и Ираном. Глава МИД КНР отметил, что Исламабад – надежный и компетентный посредник.

Китай окажет содействие посредническим усилиям Пакистана в урегулировании вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил 29 мая глава МИД КНР Ван И после встречи с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Он отметил, что Исламабад играет активную посредническую роль в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, выступает в качестве надежного и компетентного посредника.

"Китай будет и впредь поддерживать мирные усилия Пакистана, сообща содействовать тому, чтобы каждая из сторон придерживалась диалога и переговоров, способствовать всеобщему прекращению огня, скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке"

– Ван И

В свою очередь, глава пакистанского внешнеполитического ведомства поблагодарил Китай за поддержку посреднических усилий Пакистана. Он добавил, что пакистано-китайская инициатива по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке получила широкую поддержку.

Одной из обсуждаемых на встрече тем также стало взаимодействие Пекина и Исламабада.

"Дружественное сотрудничество Китая с Пакистаном носит всесторонний, всепогодный и всеобъемлющий характер. Мы готовы вместе с пакистанской стороной, руководствуясь важным консенсусом лидеров двух государств, поддерживать контакты на высоком уровне, углублять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, усиливать потенциал Пакистана в области самостоятельного развития, ускоренными темпами формировать более тесное китайско-пакистанское сообщество с единой судьбой в новую эпоху"

– китайский министр