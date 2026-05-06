Из Азербайджана в Армению отправили 126 т удобрений и 67 т муки

Армения получит 126 т удобрений (карбамид) и 67 т муки транзитом через Азербайджан и Грузию.

Очередной грузовой состав отправился из Азербайджана в Армению. По железной дороге транспортируют 2 вагона со 126 т карбамида, а также 1 вагон с 67 т муки.

Состав с российскими удобрениями и мукой отправится из Азербайджана в Грузию через станцию Беюк-Кесик, после чего поезд достигнет пределов Армении.

Напомним, что всего в Армению через территорию Азербайджана отправлено свыше 28 тыс т зерна из России, свыше 4 тыс т удобрений, 133 т алюминия. Азербайджан также осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению – экспортировано свыше 10 тыс т дизельного топлива, а также около 4 тыс т бензина.