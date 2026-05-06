Вестник Кавказа

Из Азербайджана в Армению отправили 126 т удобрений и 67 т муки

Из Азербайджана в Армению отправили 126 т удобрений и 67 т муки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения получит 126 т удобрений (карбамид) и 67 т муки транзитом через Азербайджан и Грузию.

Очередной грузовой состав отправился из Азербайджана в Армению. По железной дороге транспортируют 2 вагона со 126 т карбамида, а также 1 вагон с 67 т муки. 

Состав с российскими удобрениями и мукой отправится из Азербайджана в Грузию через станцию Беюк-Кесик, после чего поезд достигнет пределов Армении. 

Напомним, что всего в Армению через территорию Азербайджана отправлено свыше 28 тыс т зерна из России, свыше 4 тыс т удобрений, 133 т алюминия. Азербайджан также осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению – экспортировано свыше 10 тыс т дизельного топлива, а также около 4 тыс т бензина.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.