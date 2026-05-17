В аэропорту Тегерана потушили пожар

В воздушной гавани иранской столицы был ликвидирован пожар. Пострадавших и погибших нет.
В Международном аэропорту имени Имама Хомейни, был потушен пожар, сообщил телеканал SNN.
Уточняется, что два часа назад на третьем этаже административного здания таможни аэропорта произошло возгорание.
Точной информации о причине происшествия, масштабе нанесенного ущерба пока нет.
О наличии погибших или пострадавших не сообщается.
Напомним, воздушная гавань имени Имама Хомейни, которая является главным аэропортом Ирана, расположена в 30 км к югу от столицы.