Вестник Кавказа

В аэропорту Тегерана потушили пожар

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В воздушной гавани иранской столицы был ликвидирован пожар. Пострадавших и погибших нет.

В Международном аэропорту имени Имама Хомейни, был потушен пожар, сообщил телеканал SNN.

Уточняется, что два часа назад на третьем этаже административного здания таможни аэропорта произошло возгорание.

Точной информации о причине происшествия, масштабе нанесенного ущерба пока нет.

О наличии погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, воздушная гавань имени Имама Хомейни, которая является главным аэропортом Ирана, расположена в 30 км к югу от столицы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.