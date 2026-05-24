Армия Израиля расширит операцию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операцию в Ливане. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что в операции на земле участвуют существенные силы.
"Мы расширяем нашу операцию в Ливане. Армия Израиля действует с привлечением значительных сил на земле и берет стратегически важные районы"
– Биньямин Нетаньяху
Он также поведал, что израильские военные укрепляют зону безопасности, чтобы защитить населенные пункты в северной части страны.