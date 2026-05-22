Нетаньяху: США подтвердили право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля и президентом США, в ходе которого американский лидер поддержал право Израиля на противодействие внешним угрозам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждались предстоящие переговоры по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Об этом он написал в социальной сети X.

"Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе "

- Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что Дональд Трамп подтвердил право израильской стороны на защиту своей национальной безопасности от возникающих угроз на всех фронтах, включая ливанское направление.

Детали этой договоренности приводит телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Источник указывает, что руководство Израиля прямо уведомило США о намерении сохранить свободу действий на указанных направлениях даже в случае заключения сделки с Ираном.

Собеседник телеканала отметил, что при таком сценарии израильская сторона должна по-прежнему обладать оперативной свободой во всех секторах, включая Ливан, для защиты граждан и предотвращения угроз.

В сообщении CBS подчеркивается, что подобные условия оказались приемлемыми для президента США Дональда Трампа.