Общая стоимость строительства АЭС в Казахстане составит $16,4 млрд

Астана озвучила стоимость проекта АЭС "Балхаш". Большая часть средств будет направлена на строительство энергоблоков.

Совокупная стоимость работ по строительству АЭС "Балхаш" в Казахстане составит $16,4 млрд. Большая часть этой суммы будет направлена на возведение энергоблоков, поведали в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

"Основная часть средств - порядка $14,4 млрд - направляется на строительство энергоблоков, еще около $2 млрд - на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно $16,4 млрд"

– пресс-служба

Согласно подписанному сегодня соглашению о принципах сотрудничества между Москвой и Астаной, большая часть суммы проекта будет покрыта за счет предоставленного Россией государственного экспортного кредита. Часть средств направит Казахстан.

Отметим, что реализовывать проект будут специалисты "Росатома". Заливку бетона планируется произвести до 2030 года.