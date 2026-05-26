Владимира Путина приняли в Астане по высшему разряду – посол

Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в Астану, был встречен по высшему разряду, рассказал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду. Это государственный визит, но даже для него то, как тепло встретили на казахстанской земле российского президента, бросалось в глаза и произвело очень приятное впечатление"

– Алексей Бородавкин

Дипломат выразил благодарность казахстанской стороне за оказанный прием и внимание.

Глава дипмиссии уточнил, что программа визита будет весьма насыщенной, а также что отношения Москвы и Астаны проникнуты теплотой и дружественностью.

Он также обратил внимание на особенный характер главного документа, который уже согласован и будет подписан завтра.

"Это совместное заявление наших лидеров, обращенное к народам России и Казахстана"

– Алексей Бородавкин

Посол также поведал о том, как вышло, что российский лидер отправился в Казахстан уже со вторым госвизитом. По его словам, безусловно, речи о нарушении протокола не идет.

"Но дело в том, что для того, чтобы подчеркнуть значимость политическую, историческую значимость этого визита, казахстанские друзья предложили, чтобы Владимир Владимирович Путин приехал со вторым государственным визитом в Казахстан. Это как бы выбор наших друзей, наших союзников, и, естественно, российская сторона пошла навстречу"

– Алексей Бородавкин