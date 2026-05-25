В МИД РФ рассказали о ситуации вокруг переговоров Путина и Трампа

Сергей Рябков сообщил об отсутствии договоренностей о новых переговорах лидеров РФ и США. Последний их телефонный разговор состоялся месяц назад.

Никаких договоренностей о новых контактах президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил 27 мая Сергей Рябков, замглавы МИД РФ.

"Конкретных договоренностей нет"

– замминистра

По словам дипломата, когда лидеры РФ и СЩА чувствуют необходимость в новых контактах, организовать их можно максимально оперативно.

"Сегодня нет понимания, когда такой контакт может состояться"

– Сергей Рябков

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп последний раз общались по телефону в конце апреля. Две недели назад американский лидер заявил, что может совершить визит в Россию в этом году.