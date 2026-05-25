В Армении отмечают День Первой Реcпублики

Сегодня в Армении отмечают 108-ю годовщину образования Первой Республики, а в честь праздника в Ереване проходит первый за десять лет военный парад.

Весной 1918 года была образована Закавказская демократическая федеративная республика. Она распалась уже в конце мая. Сначала из ее состава вышла Грузия, а 28 мая было объявлено о создании Азербайджанской Демократической Республики.

В тот же день, 28 мая, Армянский национальный совет в Тифлисе провозгласил независимость и образование Первой Республики Армения. Вскоре после этого в стране были сформированы национальный парламент и правительство.

В этом году центральным событием праздника стал первый за 10 лет военный парад в Ереване. В ходе торжественного смотра премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к гражданам, заявив о достижении мира и наступлении нового исторического этапа для государства.

"После почти 35-летнего конфликта между Республикой Армения и Азербайджаном установлен мир. Мир – это то, чего не хватило Первой Республике Армения для сохранения и развития независимости. Сегодня мы преодолеваем комплекс временного характера государства, оставшийся со времен Первой Республики, и принимаем повестку вечности государства, руководствуясь логикой, что государство Армения должно существовать вечно"

– Никол Пашинян

По случаю праздника в адрес руководства Армении поступают поздравления от иностранных представительств. К официальным пожеланиям присоединилась российская дипломатическая миссия в республике.

"Поздравляем народ Армении с Днем Республики! Желаем благополучия, процветания и всего самого доброго"

– Посольство РФ