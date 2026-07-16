В Кувейте сообщили о повреждении ключевого объекта нефтяной индустрии

KUNA: иранская атака повредила важнейший объект нефтяной индустрии Кувейта. Несколько человек ранены.

Кувейтская нефтяная компания (KPC) сообщила о повреждении ключевого объекта нефтяной индустрии в ходе атак иранской армии, которые произошли сегодня утром.

"Утром в результате иранских атак... поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии"

– госагентство KUNA

По информации компании, несколько сотрудников получили ранения, им потребовалась госпитализация. В KPC не сообщили, о каком объекте идет речь.

Ранее иранское военное командование сообщило об атаке на топливный терминал Кувейта, который используется американскими военными.

Власти ИРИ ранее анонсировали новую фазу противостояния, которая будет включать интенсивные удары по целям за пределами Ирана.