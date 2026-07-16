Белый дом оставил без ответа вопрос об утверждении Трампом новых санкций против РФ

Администрация Белого дома воздержалась от официальных комментариев по поводу готовности президента США подписать обновленный законопроект о санкциях против России.

В Белом доме отказались уточнить готовность президента США Дональда Трампа утвердить новый документ об ограничениях в случае его принятия. Об этом сообщил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.

​Обновленный проект был официально внесен в Сенат Конгресса и предполагает введение ограничений в отношении ряда политических представителей РФ, государственных компаний, банковского сектора и крупных энергетических проектов в Арктике.

​Также инициатива предусматривает применение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших закупщиков российских энергоресурсов и возможные меры против государств, продолжающих сотрудничество с РФ в данной сфере.

​Напомним ранее Дональд Трамп назвал высокими шансы на принятие этого законопроекта, однако отметил необходимость дополнительного рассмотрения положений о вторичных санкциях против ключевых торговых партнеров России, включая Индию и Китай.