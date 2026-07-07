Сотрудничество в аграрной сфере укрепляют Баку и Анкара

Азербайджан и Турция подписали документ, предполагающий развитие связей между странами в сфере сельского хозяйства и семеноводства. Его подписали председатель Агентства аграрных услуг АР и глава Подсоюза производителей семян Турции.

Агентство аграрных услуг при Минсельхозе Азербайджана и Подсоюзом производителей семян Турции оформили Протокол о намерениях и сотрудничестве. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

С азербайджанской стороны свою подпись под документом поставил председатель Агентства аграрных услуг Сардар Гаджиев, а с турецкой – глава Подсоюза производителей семян Миктат Олгун.

Подписание меморандума направлено на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами в области сельского хозяйства и семеноводства.

Стороны также ожидают, что это поможет увеличить обмен информацией, опытом и современными технологиями, а также посодействует развитию человеческого капитала в аграрной отрасли и укреплению долгосрочного технического сотрудничества, передает АзерТАдж.

"В соответствии с протоколом, стороны будут сотрудничать в таких сферах, как подготовка инструкторов и организация тренингов для фермеров, развитие систем семеноводства и сертификации, производство, переработка, хранение и логистика семян. Кроме того, будут проводиться совместные мероприятия в направлении механизации сельского хозяйства, точного земледелия, применения цифровых и умных сельскохозяйственных технологий, продвижения решений в области возобновляемой энергии, повышения устойчивости в аграрном секторе, распространения и повышения знаний и навыков фермеров"

– АзерТАдж

Одним из основных направлений деятельности также станет расширение информационно-технологического трансфера, продвижение аграрных инноваций и обмен передовым международным опытом.

В рамках сотрудничества в Турции планируется организовать программы прикладного обучения и технические ознакомительные поездки для азербайджанских специалистов, технических работников и передовых фермеров.

"Программы, реализуемые в рамках Проект Турции по прикладному обучению фермеров, будут охватывать семеноводство, современные сельскохозяйственные технологии, цифровое и точное земледелие, системы сертификации, эффективное использование сельскохозяйственной техники и другие актуальные темы"

– АзерТАдж

Помимо этого, у участников будет возможность ознакомиться с передовым опытом предприятий и научно-исследовательских институтов, задействованных в аграрном секторе.