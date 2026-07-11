Армению посетили более 400 тыс российских туристов с начала года

С января по июнь 2026 года Армению посетили более 400 тыс российских туристов, что составило 40% всего иностранного потока республики.

В Армении за первое полугодие 2026 года приняли 416 тыс россиян, что составило 40% от всех иностранных туристов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму республики.

Всего за указанный период страну посетили более 1 млн зарубежных туристов. Следующими после РФ крупнейшими иностранными рынками стали Грузия с долей 15% и Иран с показателем 8%.

Глава комитета по туризму Лусине Геворгян подчеркнула, что преодоление отметки в миллион туристов за полгода доказывает растущую привлекательность Армении, при этом российский рынок уверенно сохраняет лидерство.

Она добавила, что поддерживать высокие объемы турпотока помогает широкая сеть прямого авиасообщения. Российские и армянские авиакомпании осуществляют регулярные рейсы в Ереван и Гюмри почти из 20 городов РФ, что позволяет планировать отдых любой продолжительности.

В Российском союзе туриндустрии высокую востребованность направления у граждан РФ связывают с возможностью удобного транзита. Путешественники активно используют ереванский аэропорт Звартноц для стыковочных рейсов и дальнейших перелетов в Европу.

Напомним, недавно также возобновилось прерванное 30 лет назад прямое автобусное сообщение между Москвой и Ереваном. Регулярные рейсы с московского автовокзала "Красногвардейский" будут отправляться раз в неделю по четвергам, время в пути составит чуть более суток.