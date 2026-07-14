"Кайрат" вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

ФК "Кайрат" обыграл на выезде "Сутьеску" и пробился в следующий раунд квалификации ЛЧ. Судьбу встречи решил мяч, забитый в середине второго тайма.
В Никшиче состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между местным клубом "Сутьеска" (Черногория) и "Кайратом" (Казахстан).
Победу со счетом 2:0 одержали гости. Голами в составе "Кайрата" отметились нападающий Исмаил Бекболат (68-я минута) и полузащитник Жоржинью Кошта (83-я, с пенальти).
Отметим, что на 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве в результате удаления полузащитника Андрия Ражнатовича.
Первая игра завершилась в пользу "Кайрата" со счетом 2:1. Таким образом, в следующий раунд вышла команда из Казахстана.