В Азербайджане поминают шехида Худаяра Юсифзаде

В Азербайджане в день его рождения поминают героя 44-дневной Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, погибшего 22 октября в ходе боев в Зангилане и похороненного на Аллее шехидов в Барде.

Сегодня в Азербайджане памятная дата - день рождения героя 33-дневной Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, ставшего всенародным любимцем благодаря душевному исполнению песни Vətən yaxşıdır.

Худаяр родился в 1998 году в городе Барда, учился в детской школе искусств №1 имени Бюльбюля. Когда пришло время, прошел срочную военную службу, после чего остался сверхсрочником в рядах пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана и получил звание прапорщика.

В 2020 году во время боев под Товузом прапорщик Юсифзаде обратился в военный комиссариат Бардинского района с просьбой отправить его на передовую. Он успел послужить в Физулинском районе и поучаствовать в боях за освобождение Джебраила и Зангилана.

Буквально за два дня до своей гибели Худаяр спел известную азербайджанскую песню Vətən yaxşıdır ("Родина лучше") на слова Алиаги Вахида, положенную на музыку Алибабы Мамедова, которая стала народным символом благодаря его проникновенному исполнению, снятому на камеру мобильного телефона. Уже позже с согласия Алибабы Мамедова композиция была переименована в Xudayar təsnifi ("Тесниф Худаяра").

Худаяр Юсифзаде героически погиб в ходе боев в Зангилане. Посмертно он награжден медалями "За Отчизну", "За освобождение Зангилана" и орденом "Азербайджанское знамя".

Похоронен герой в Аллее шехидов в Барде.