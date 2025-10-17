Азербайджан празднует день города Зангилан

День города Зангилан отмечают сегодня в Азербайджане. Пять лет назад 20 октября город был освобожден от оккупации, в 2023 году был учрежден День города, отмечаемый в эту знаковую дату.

День освобождения города Зангилан и прилегающих сел в Восточном Зангезуре от армянской оккупации отмечается в Азербайджане как День города Зангилан 20 октября.

Город был оккупирован в октябре 1993 года и освобожден 20 октября 2020 года, 23 декабря того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Зангилане. В 2023 году было подписано распоряжение об учреждении Дня города Зангилан 20 октября.

После освобождения города, стартовали восстановительные работы. В 2022 году 20 октября был открыт Международный аэропорт в Зангилане – в церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Турции. В настоящее время завершается строительство дороги Зангезурский коридор-Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, фундамент которой в октябре 2021 года был также заложен президентами Азербайджана и Турции.

В 2022 году в село Агалы Зангиланского района начали возвращаться жители, сейчас там кипит жизнь. В Зангилане продолжаются работы по восстановлению и созданию инфраструктуры: заложены фундаменты 2-го, 3-го, 4-го жилых комплексов, фундамент детского сада, открыт комплекс Зангиланского конгресс-центра, построена Зангиланская городская мечеть, запущена ГЭС "Джахангирбейли".

Ильхам Алиев по случаю праздничной даты поделился сегодня в социальных сетях публикацией. В ней говорится: "История Победы: 20 октября 2020 года, Зангилан".