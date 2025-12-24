Вестник Кавказа

Омбудсмен Грузии признал законность большинства приговоров протестующим

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Изучив дела 19 оппозиционеров, аппарат грузинского омбудсмена установил процессуальные нарушения в трех случаях, по остальным решения судов признаны правомерными. Три человека получили оправдательный приговор.

Решения судов по делам задержанных на тбилисских акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года в большинстве своем были правомерными. Такую оценку, согласно грузинским СМИ, дал омбудсмен страны Леван Иоселиани.

С 28 ноября 2024 года Грузия стала ареной непрерывных акций протеста. Для начального периода были характерны частые  столкновения демонстрантов с полицией, в ходе которых были задержаны несколько человек.

Проанализировав дела 19 человек, аппарат омбудсмена, по словам Левана Иоселиани, установил, что, несмотря на отдельные проблемные случаи, по большинству дел судебные решения вынесены обоснованно, с соблюдением стандартов сбора доказательств.

“В отношении трех человек был вынесен оправдательный приговор из-за отсутствия нейтральных доказательств, а дела трех осужденных были вчера направлены в апелляционный суд. Также были представлены заключения другого суда, в которых указываются, в том числе, различные типы процессуальных нарушений, а в остальных 16 делах нарушений такого типа не обнаружено”

– Леван Иоселиани

Омбудсмен акцентировал необходимость гуманного подхода в системе исполнения наказаний, поддержав, в частности, практику помилования. Иоселиани считает важным масштабировать использование этого института, распространив его не на отдельных заключенных, а в целом на примерно 10 тысяч осужденных и обвиняемых в Грузии.

