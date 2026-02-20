Вестник Кавказа

Еще тысяча гектаров Азербайджана очищена от мин

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
На минувшей неделе саперы в Азербайджане очистили свыше 1,6 тыс га земли. Обнаружено и обезврежено 203 мины и почти 800 неразорвавшихся боеприпасов.

Еженедельный отчет о ходе очистки освобожденных земель Азербайджанской Республики представило национальное Агенство по разминированию (ANAMA).

Ведомство опубликовало данные об операциях, проведенных структурами по разминированию территорий в период с 16 по 22 февраля.

От взрывоопасных предметов удалось очистить 1,6 тыс га территории.

Итогом работ по разминированию, проводившихся на освобожденных землях, стало обнаружение и уничтожение 175 противопехотных мин, 28 противотанковых мин и 796 неразорвавшихся боеприпасов.

