Россия, Китай и Иран выступают за дипломатию в решении ситуации с иранской ядерной программой

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что на этой неделе он вместе с коллегами из Китая и Ирана указал гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о том, что вопрос, связанный с иранской ядерной программой должен решаться путем дипломатии.
"Постоянные представительства России, Китая и Ирана в Вене продолжают тесно взаимодействовать и координировать свои позиции"
– Михаил Ульянов
Он поделился, что 18 февраля состоялась встреча постпредов трех стран с Гросси, на которой до главы Агентства была доведена единая согласованная позиция Москвы, Пекина и Тегерана по вопросам снижения рисков возникновения кризисных ситуаций вокруг ядерной программы ИРИ.
"Особый акцент был сделан на необходимости исключительно политико-дипломатического урегулирования всех существующих проблем в этом контексте"
– Михаил Ульянов
Дипломат добавил, что РФ, КНР и ИРИ продолжат сотрудничество по этому вопросу, передает газета "Известия".