Россия, Китай и Иран выступают за дипломатию в решении ситуации с иранской ядерной программой

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно дипломатическим путем, эту совместную позицию высказали главе МАГАТЭ постпреды РФ, Китая и Ирана, сообщил Ульянов.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что на этой неделе он вместе с коллегами из Китая и Ирана указал гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о том, что вопрос, связанный с иранской ядерной программой должен решаться путем дипломатии.

"Постоянные представительства России, Китая и Ирана в Вене продолжают тесно взаимодействовать и координировать свои позиции"

– Михаил Ульянов

Он поделился, что 18 февраля состоялась встреча постпредов трех стран с Гросси, на которой до главы Агентства была доведена единая согласованная позиция Москвы, Пекина и Тегерана по вопросам снижения рисков возникновения кризисных ситуаций вокруг ядерной программы ИРИ.

"Особый акцент был сделан на необходимости исключительно политико-дипломатического урегулирования всех существующих проблем в этом контексте"

– Михаил Ульянов

Дипломат добавил, что РФ, КНР и ИРИ продолжат сотрудничество по этому вопросу, передает газета "Известия".

