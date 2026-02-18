Вестник Кавказа

"Ноа" обыграл "АЗ Алкмар" в первом матче 1/16 финала Лиги Конференций

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереванский "Ноа" принимал сегодня дома "АЗ Алкмар" в рамках 1/16 финала Лиги Конференций. Ответный матч состоится в Нидерландах через неделю.

На Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване только что закончился первый матч Лиги Конференций между футбольными клубами "Ноа" (Армения) и "АЗ Алкмар" (Нидерланды).

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный мяч на 53-й минуте записал на свой счет защитник Оганес Амбарцумян.

Ответная игра пройдет в Нидерландах 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).

