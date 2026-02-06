Строительство дорог между Азербайджаном и Арменией поддержали в Грузии

Появление новых транспортных маршрутов на Южном Кавказе помогает связанности, дороги через Азербайджан и Армению не рассматриваются Грузией как конкурирующие.

Строительство новых дорог между Азербайджаном и Арменией позитивно оценила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Сегодня интенсивно обсуждается строительство новых дорог между Азербайджаном и Арменией, о чем мы можем смело и спокойно сказать, что это хорошо для региона, особенно в контексте связности"

– Мака Бочоришвили

Глава грузинского МИД подчеркнула, что Тбилиси не рассматривает эти проекты как конкурирующие с дорогой, проходящей через Грузию.

"Несмотря на появление новых направлений, Грузия неизменно сохраняет свое стратегическое значение на мировой геополитической карте"

– Мака Бочоришвили

Некоторые политики, заметила министр, предпринимают попытки использовать отношения Баку и Еревана и принизить стратегическую функцию Тбилиси.

По словам главы МИД Грузии, угроз для страны в новых маршрутах нет, ее транзитные возможности востребованы.

"Спрос на дорогу через Грузию, которая функционирует уже долгое время, растет с каждым годом. Даже если добавить три или четыре новых маршрута, это не будет достаточно с учетом грузопотоков между Западом и Востоком"

– Мака Бочоришвили