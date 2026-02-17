Москва и Вашингтон создадут экономическую рабочую группу

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о том, что Россия и США в ходе переговоров в Женеве договорились о создании экономической рабочей группы.

Российская и американская стороны приняли решение создать экономическую рабочую группу, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он отметил, что Москва и Вашингтон готовы не только сотрудничать по военно-политическим вопросам, но и обсуждать взаимную выгоду в сфере экономического сотрудничества.

"Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа"

– Сергей Лавров

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле рассматривают возможность развития диалога с США по торгово-экономическим вопросам.