Против смертной казни палестинцев выступили видные деятели Израиля

Нобелевские лауреаты, экс-судьи Верховного суда и представители служб разведки Моссад и Шабак в отставке в совместном заявлении 1200 еврейских деятелей выступили против законопроекта о введении смертной казни для палестинцев.

Более 1200 общественных деятелей Израиля, включая нобелевских лауреатов, судьи высших инстанций в отставке, бывшие главы силовых структур страны выступили против законопроекта о введение смертной казни для палестинских заключенных. Об этом сообщают израильские и международные медиа.

"Возобновление применения смертной казни станет моральным пятном для Израиля и несовместимо с идентичностью еврейского государства"

– из заявления представителей широкой общественности Израиля

Свои подписи под обращением поставили нобелевские лауреаты по химии Ада Йонат, Аарон Цехановер, Аврам Хершко и Дан Шехтман. Против законопроекта также высказались бывшие судьи Верховного суда Мени Мазуз, Йорам Данцигер, Анат Барон и Джордж Кара, а также многочисленные представители судейского корпуса, прокуратуры и академического сообщества, включая ректоров университетов.

Законопроект, вводящий смертную казнь для палестинцев, прошел первое чтение в израильском парламенте в ноябре прошлого года. Для обретения законной силы ему необходимы одобрение еще в двух чтениях.

Документ предполагает применение высшей меры наказания в отношении палестинцев, подозреваемых в причастности к событиям 7 октября, и разрешает военным трибуналам отходить от стандартных судебных процедур в ходе разбирательства.

Данная инициатива вызвала широкое осуждение как на региональном, так и международном уровнях. Правозащитники и юристы заявляют, что израильские власти сознательно идут на попирание норм международного права.

Согласно информации местных источников, в израильских тюрьмах на данный момент находится свыше 9 тысяч палестинцев.