Царь-блин испекут в Крыму на Масленицу

Огромный блин, диаметр которого составит 3,5 м, испекут в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму. На трехметровый символ Масленицы уйдет мешок муки.

Выпеканием масштабного блина встретят Масленицу в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму, рассказал его директор Виктор Жиленко.

"По случаю Масленицы в Бахчисарай ском парке миниатюр испекут "царь-блин" диаметром 3,5 м"

– Виктор Жиленко

Директор пояснил, что созданием грандиозного блина займется целая команда поваров, передает РИА Новости.

Готовый блин затем, добавил он, вынесут на всеобщее обозрение. Все желающие смогут сделать фото на память с блином, а потом и отведать его.

Жиленко также рассказал, сколько продуктов потребуется для реализации проекта. По его словам, блин создадут из мешка муки, 30 л молока и ведра сахарной пудры.