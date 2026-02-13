В Турции подтвердили запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершено на 99%. Запуск намечен на 2026 год, заявили в Минэнерго Турции.

Согласно заявлению министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, планы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" остаются неизменными. Запуск должен произойти в 2026 году.

"Наша цель - начать выработку энергии на первом реакторе "Аккую" в этом году и постепенно ввести в эксплуатацию остальные реакторы. После запуска всех четырех реакторов мы будем покрывать 10% наших потребностей в электроэнергии за счет этого источника. (...) строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершено на 99%"

— Алпарслан Байрактар

Турция намерена развивать атомную энергетику. Помимо "Аккую", станции появятся в Синопе и Фракии. По словам министра, это превратит республику в государство с серьезным ядерным потенциалом.

АЭС "Аккую", которую возводит Росатом, станет первой атомной станцией Турции. Проект включает четыре блока с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью 1200 МВт каждый. Проект уникален еще и тем, что впервые в мировой атомной отрасли применяется модель Build-Own-Operate, когда подрядчик не только строит, но и владеет, и управляет станцией.