Вестник Кавказа

Россия помогает обеспечить политическую среду для переговоров Ирана и США – МИД РФ

Россия помогает обеспечить политическую среду для переговоров Ирана и США – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о влиянии Москвы на переговоры Тегерана и Вашингтона. Он подчеркнул, что РФ помогает сторонам обеспечить политическую среду для диалога.

Россия, Китай и ряд других партнеров помогают обеспечить политическую среду для переговоров Ирана и Соединенных Штатов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Рябков.

"Мы в полном контакте с иранцами и со всеми остальными, в том числе с нашими китайскими коллегами, занимаемся тем, что называется обеспечением надлежащей политической среды"

– Сергей Рябков

Он отметил, что в настоящее время в центре внимания находятся переговоры, которые Иран ведет с партнерами, и та работа, которую Исламская Республика ведет с американской стороной через арабских посредников.

"Думаю, что эта работа будет продолжена"

– замглавы российского внешнеполитического ведомства

