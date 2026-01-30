В Адыгее выделили 104 млн рублей на расселение 870 кв м аварийного жилья

Почти 870 кв м аварийного жилья планируют расселить в Адыгее в ближайшие два года. На эти цели предусмотрено 104 млн рублей.

Власти Адыгеи направят около 104 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в период с 2026 по 2027 годы. Это позволит ликвидировать почти 870 кв м непригодного для проживания жилья, сообщил глава региона Мурат Кумпилов по итогам заседания правительства республики.

Этап переселения из непригодного для проживания жилья на 2025–2026 годы в Адыгее выполнен досрочно. Как отметил Кумпилов, было расселено 684 кв м жилья в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Благодаря финансированию текущего года года в Адыгее планируют ликвидировать 27 аварийных квартир. По данным регионального Минстроя, речь идет о шести домах в Шовгеновском районе и одном доме в ауле Тахтамукай.