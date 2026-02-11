Гросси заявил о возможности Ирана изготовить несколько ядерных бомб

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что сохранившийся иранский ядерный материал высокого обогащения может быть использован для создания ядерного оружия. По словам Гросси, речь идет о нескольких бомбах.

МАГАТЭ обеспокоен ситуацией вокруг ядерной программой Ирана в свете гипотетического сохранения в стране значительных запасов высокообогащенного урана, что позволяет Тегерану обзавестись несколькими ядерными бомбами.

"Материал там есть, и его достаточно, чтобы изготовить несколько, может быть, десяток устройств"

– глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Власти Ирана заявляли, что 400 кг обогащенного свыше 60% урана оказались погребены под завалами после бомбардировок иранских ядерных объектов в июне прошлого года, однако в МАГАТЭ убеждены, что материал сохранился и может быть использован.

При этом власти Ирана запретили инспекторам МАГАТЭ посещать ключевые ядерные объекты, что, по словам Гросси, нарушает условия договора о нераспространении.

Как отметил Гросси, инспекторы до сих пор не посетили один из объектов в районе Исфахана, который был обнаружен незадолго до начала израильской военной операции в прошлом году.