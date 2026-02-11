Песков рассказал о торговле России и США

Дмитрий Песков заявил, что товарооборот России и США находится на минимальном уровне, что не создает экономической угрозы для Москвы в контексте ситуации с Кубой.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о торговле между Россией и США. По словам Пескова, у стран в настоящее время нет значительного товарооборота.

"Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет"

– Дмитрий Песков

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет торговые пошлины против стран, которые поставляют нефть Кубе.

Отметим, что торговые контакты РФ и США оживились в прошлом году. Например, впервые с 2022 года США импортировали свинец на сумму $50 тыс.