Воду вернули селам Ставрополья – ремонт шел несколько дней

После длительного перерыва в водоснабжении жители 11 сел Ставропольского края снова получили воду – специалисты устранили множественные аварии.

В результате многочисленных аварий 11 сел Кочубеевского района Ставрополья на протяжении 10 дней оставались без воды, но сейчас ситуация полностью вернулась в норму, рассказал глава округа Олег Борзов.

"Аварийная ситуация на водоводе Заветненского группового водопровода устранена в полном объеме"

– Олег Борзов

Глава района заверил, что вода подается потребителям в штатном режиме.

Ранее чиновник сообщал об отсутствии воды в ряде населенных пунктов округа в результате множественных и скрытых утечек. Первые сообщения о неполадках поступили еще 1 февраля.

Глава района также уточнял, что ремонт затруднен морозами и проблемами с подачей электричества.

Проверку по факту ограничения подачи воды проводит прокуратура Ставропольского края.