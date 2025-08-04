Воду вернули селам Ставрополья – ремонт шел несколько дней

В результате многочисленных аварий 11 сел Кочубеевского района Ставрополья на протяжении 10 дней оставались без воды, но сейчас ситуация полностью вернулась в норму, рассказал глава округа Олег Борзов.
"Аварийная ситуация на водоводе Заветненского группового водопровода устранена в полном объеме"
– Олег Борзов
Глава района заверил, что вода подается потребителям в штатном режиме.
Ранее чиновник сообщал об отсутствии воды в ряде населенных пунктов округа в результате множественных и скрытых утечек. Первые сообщения о неполадках поступили еще 1 февраля.
Глава района также уточнял, что ремонт затруднен морозами и проблемами с подачей электричества.
Проверку по факту ограничения подачи воды проводит прокуратура Ставропольского края.