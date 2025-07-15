Экскурсии на Кочубеевскую ветроэлектростанцию запустили в России

Все желающие теперь могут посетить самую крупную ветроэлектростанцию в России – Кочубеевскую ВЭС. Специальные экскурсии будут проводиться по пятницам и выходным дням.

Экскурсии в самый большой российский ветропарк начали проводить на Ставрополье – речь идет о Кочубеевской ветроэлектростанции (ВЭС), рассказали в пресс-службе Минтуризма региона.

В ведомстве уточнили, что первая экскурсия уже состоялась, она была организована компанией "Росатом Возобновляемая энергия" совместно с Минтуризма Ставрополья.

В министерстве обратили внимание на большое значение этого события для работающих в регионе гидов.

Посетить ветропарк можно будет в теплое время года, то есть в период с мая по сентябрь. Экскурсии будут собираться каждую пятницу и выходные.

"Ставропольский край – флагман ветроэнергетики России. У "Росатома" в регионе уже 7 действующих объектов. Экскурсии на наши ВЭС – это прекрасная возможность увидеть своими глазами будущее энергетики"

– гендиректор "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров

Напомним, что Кочубеевская ВЭС находится в одноименном районе Ставрополья, недалеко от Невинномысска. В ней насчитывается 84 ветряка.