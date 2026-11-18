Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что страна приступает к реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания").

Армения уже находится на стадии реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа", Зангезурский коридор), такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он пояснил, что в данный момент Ереван проводит переговоры с Анкарой по строительству еще одного моста на границе на участке Маргара, с Тегераном – также о создании моста и более масштабного таможенного пункта. Кроме того, с Грузией, по словам главы правительства, Армения договаривается о наращивании пропускного потенциала.

"Строительство границы Север-Юг идет быстрыми темпами, мы вступаем в программу реализации проекта TRIPP"

- Никол Пашинян

Он рассказал и о переговорах с Азербайджаном, посвященных стратегическому планированию открытия армяно-азербайджанской границы.