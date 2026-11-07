Порт Махачкалы с начала года нарастил перевалку грузов на 35% – возросла перевалка зерна, нефти и наливных грузов.

Махачкалинский морской торговый порт с начала года нарастил перевалку грузов на треть.

По данным пресс-службы порта Махачкалы, в январе-октябре перевалка составила 3,5 млн т, что превышает показатели за тот же период прошлого года на 34,7%.

Сильнее всего в этом году в Махачкале возросла перевалка наливных грузов и нефти – до 2,47 млн т (плюс 43,5%).

"В сегменте перевалки зерна рост составил в 2,2 раза и достиг 234,2 тыс т в основном на разгрузку и дальнейший экспорт поставлялось зерно из соседних регионов"

– пресс-служба порта

Также в список наименований, перевалка которых выросла в 2026 года вошли лесоматериалы и цемент.

Сообщается, что в порту идет реализация ряда крупных инвестпроектов, в числе которых новая дорога от порта до трассы H-215 и строительство "Сухого порта", передает РБК Кавказ.

"В пригородном поселке Шамхал вблизи Махачкалы также будет реализован проект "Сухой порт" – мультимодальный комплекс в девяти километрах от порта, объединяющий море, авто и железную дорогу. Под эти цели уже отведена земля в 310 га"

– пресс-служба порта