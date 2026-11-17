На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне началась краткая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
В ходе открытой части встречи с российским лидером Трамп отметил, что у них отличные отношения, и выразил надежду на продуктивный разговор.
"У нас на протяжении многих лет отличные отношения, мы давно знаем друг друга"
- Дональд Трамп
В свою очередь, российский президент воздержался от публичных заявлений перед началом переговоров с американским коллегой.
Отмечается, что встреча двух лидеров проходит в преддверии трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, накануне в Кремле выразили надежду, что встреча будет полезной и содержательной, а лидеры двух стран смогут обменяться мнениями по текущим актуальным вопросам.