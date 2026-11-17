Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне началась краткая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В ходе открытой части встречи с российским лидером Трамп отметил, что у них отличные отношения, и выразил надежду на продуктивный разговор.

​"У нас на протяжении многих лет отличные отношения, мы давно знаем друг друга"

- Дональд Трамп

​В свою очередь, российский президент воздержался от публичных заявлений перед началом переговоров с американским коллегой.

Отмечается, что ​встреча двух лидеров проходит в преддверии трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

​Напомним, накануне в Кремле выразили надежду, что встреча будет полезной и содержательной, а лидеры двух стран смогут обменяться мнениями по текущим актуальным вопросам.