Заседание совместной российско-армянской рабочей группы состоялось на этой неделе, стороны обсудили перспективы развития развития армянской железнодорожной сети и увеличения грузопотоков.
"Российская сторона представила свои оценки перспектив развития железнодорожной сети и роста грузопотоков, обратив внимание на вопросы обеспечения конкуренции, свободных мощностей и окупаемости инвестиций в регионе"
– пресс-служба
Председатель рабочей группы со стороны Еревана, заместитель главы ведомства Давид Иванян отметил важность развития железнодорожной сети для экономики РА и развития региона. Стороны договорились о продолжении диалога.
Отметим, что комиссия была создана в середине октября для обсуждения вопросов, связанных с концессией ЮКЖД.