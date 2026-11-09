Руководство акционерного общества "Узбекистон темир йуллари" сообщило о введении в график нового международного пассажирского поезда, который начнет курсировать между Ташкентом и Астраханью.

Вскоре российским туристам, отправляющимся познакомиться с красотами Узбекистана, не придется выбирать перелет между двумя странами - с 17 декабря текущего 2026 года между Ташкентом и российской Астраханью начнет курсировать новый международный пассажирский поезд, заявили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги").

"Поезд № 150 будет отправляться с Центрального вокзала Ташкента (Северный) каждый четверг в 18:00. Прибытие в Астрахань запланировано на субботу в 19:00. Рейсы будут выполняться один раз в неделю в каждом направлении"

- сообщение

В обратный путь поезд № 149, сформированный в Узбекистане, отправится 20 декабря. Из Астрахани он будет выходить по воскресеньям в 02:01 и прибывать в Ташкент по вторникам в 04:35. Новый состав уже включен в расписание, говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

Билеты на поезд можно будет приобрести за 45 дней до отправления, что позволит пассажирам заранее спланировать свою поездку в дружескую страну, добавили в "Узбекистон темир йуллари".

Напомним, между Узбекистаном и Россией действуют гибкие тарифы и скидки на международные пассажирские железнодорожные перевозки.